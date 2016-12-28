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Житель Курской области получил условный срок за месть бывшей девушке

35-летний мужчина выложил в сеть интимное видео с экс-возлюбленной

35-летний житель Железногорска - города на северо-западе Курской области - после расставания с подругой решил отомстить ей.

В его телефоне хранились файлы секс-видео с бывшей девушкой, которые он решил обнародовать и выложил в интернет. По российским законам это расценивается как преступление.

В СУ СК России по Курской области рассказали KurskCity.ru, что мужчина в итоге раскаялся и полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Житель Курской области получил условный срок за месть бывшей девушке

35-летний мужчина выложил в сеть интимное видео с экс-возлюбленной

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