Оренбургские полицейские изъяли более 650 л спиртосодержащих лосьонов

В Оренбургской области полицейские изъяли более 650 л спиртосодержащих лосьонов. Правоохранители выявили 104 нарушения запрета продажи непищевого алкоголя в розничной торговле.

По факту каждого выявленного нарушения был составлен административный протокол. Рейды полиции по торговым точкам продолжаются, передает РИА «Оренбуржье».

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о снятии с продаж 38 партий парфюмерно-косметической продукции.

Напомним, в России введен 30-дневный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%. Мера была принята после массового отравления жителей Иркутска «Боярышником». По последним данным, число жертв достигло 77 человек, в больницах остаются 11 пострадавших.