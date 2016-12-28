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Оренбургские полицейские изъяли более 650 л спиртосодержащих лосьонов

По фактам нарушений составлено 104 протокола

В Оренбургской области полицейские изъяли более 650 л спиртосодержащих лосьонов. Правоохранители выявили 104 нарушения запрета продажи непищевого алкоголя в розничной торговле.

По факту каждого выявленного нарушения был составлен административный протокол. Рейды полиции по торговым точкам продолжаются, передает РИА «Оренбуржье».

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о снятии с продаж 38 партий парфюмерно-косметической продукции.

Напомним, в России введен 30-дневный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%. Мера была принята после массового отравления жителей Иркутска «Боярышником». По последним данным, число жертв достигло 77 человек, в больницах остаются 11 пострадавших.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Оренбургские полицейские изъяли более 650 л спиртосодержащих лосьонов

По фактам нарушений составлено 104 протокола

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