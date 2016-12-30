В новый год с новыми капвложениями

С 1 января вступают в силу новые правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение агроинвесторам части капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. Изменения коснутся двух отраслей. Свиноводам предоставят выбор — либо получить компенсацию процентов за кредит, либо 20% от общих капитальных затрат на проект. Молочному животноводству увеличат возврат с 20 до 30%.

Минсельхоз подготовил новые правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также приобретение техники и оборудования. Правила должны вступить в силу с 1 января 2017 года. Как пояснили «Известиям» в Минсельхозе, фактически изменения коснутся двух отраслей: свиноводства и молочного животноводства.

В частности, на создание свиноводческих комплексов будут предоставляться субсидии в размере 20% от общей суммы капитальных затрат, а для объектов на территории Дальневосточного федерального округа — в размере 35% от сметной стоимости объекта. Однако субсидия не будет выдаваться в том случае, если инвестор уже воспользовался другой мерой господдержки — возмещением части процентной ставки по кредиту.

— Минсельхоз России считает целесообразным предоставить инвесторам, реализующим данные проекты, возможность выбора используемой меры государственной поддержки в форме возмещения части процентной ставки по кредитам или возмещения части прямых понесенных затрат, — пояснили в ведомстве.

Что касается молочного животноводства, как считают в Минсельхозе, при сохранении размера компенсации инвестиционных затрат на уровне 20% проекты в молочном животноводстве не окупаются.

— В результате проведенного анализа было выявлено, что при существующих параметрах процентной ставки по кредиту и компенсации ключевой ставки чистая приведенная стоимость проекта является положительной только при доле возмещения затрат на создание (модернизацию) молочных ферм в размере 30%, — рассказали в министерстве.

При этом молочным фермам на территории Дальневосточного федерального округа вернут 35%.

Для остальных проектов АПК, которым ранее полагалась компенсация капитальных затрат, сохраняются прежние условия. Так, для селекционно-генетических центров по разведению и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота доля возврата составит 30% (для центров в ДФО — 35%). Для остальных объектов АПК — 20% (и 25% для объектов на территории ДФО).

Эксперты отмечают, что оба новшества сыграют положительную роль в развитии отраслей. В частности, глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Известиям», что «обеими руками» голосует за законопроект Минсельхоза. По его словам, свиноводы давно говорили о необходимости введении этой меры господдержки в качестве альтернативы льготному кредитованию. Эксперт считает, что это позволит привлечь инвестиционные ресурсы из альтернативных российским банкам источников (облигации, векселя, собственные средства акционеров, кредиты зарубежных банков) и ускорить ввод в эксплуатацию новых свиноводческих комплексов.



По мнению гендиректора консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марины Петровой, увеличение процента возврата капитальных затрат в молочных проектах будет способствовать повышению интереса инвесторов к отрасли. Однако она считает, что одним возвратом капитальных затрат не обойтись.

— Животноводам требуются доступная процентная ставка по кредитам, недопущение снижения закупочных цен на молоко-сырье в весенне-летний период, а также государственные субсидии на закупку скота. Кроме того, это стимулирует развитие молочного животноводства не только в южных регионах страны, но и там, где климат требует содержать животных в капитальных отапливаемых строениях, стоимость возведения которых до сих пор делала животноводческие проекты невыгодными, — отметила Марина Петрова.