Дешевле всего в Черноземье оливье можно приготовить в Липецкой области

Липецкая область признана самым дешевым регионом Черноземья, где на Новый год можно будет приготовить салат оливье. Рейтинг стоимости салата в России в очередной раз опубликовал портал Agro2b.ru. По подсчетам агропромышленников, затраты на самый популярный салат в регионе составят 197,74 рубля.

В рецепт салата включены следующие ингредиенты: вареная колбаса (300 г), куриные яйца (5 шт.), вареный картофель (200 г), морковь (100 г), лук (100 г), огурцы (100 г), яблоки (100 г), консервированный зеленый горошек (1 банка) и майонез (150 г).

Согласно рейтингу, дороже всего в Черноземье оливье обойдется для жителей Орловской области — 226,8 рубля, что на 5% больше, чем в прошлом году (216,02 рубля). Также подорожание на 5% наблюдается и в Тамбовской области: цена оливье в регионе равняется 218,53 рубля. В Белгородской, Воронежской и Курской областях стоимость салата выросла незначительно — всего на 1%. Цены здесь составили 202,61 рубля, 204,64 рубля и 203,76 рубля, отмечает ИА «Абирег».

Дороже всего в России оливье обойдется для жителей Чукотки. Там приготовление популярного угощения праздничного стола на Новый год обойдется в 526,76 рубля. Меньше остальных в стране на приготовление салата потратят жители Мордовии — здесь оливье обойдется в 182,91 рубля.

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»:



Оливье и сельдь под шубой: цена новогоднего стола в России

