МИД РФ пообещал ответить на возможные новые санкции США

Россия ответит на возможные новые санкции Вашингтона, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России», — отметила она.

Возможные ограничения МИД связывает с якобы имевшим место вмешательством России вход американских выборов.

Захарова напомнила, что уходящая администрация Белого дома еще полгода назад «запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату», а теперь «ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях».

Представитель МИДа подчеркнула, что Россию снова пытаются напугать расширением санкций, мерами «дипломатического характера» и диверсиями против компьютерных систем. Причем делается это, с помощью «явно инспирированных утечек в американских СМИ».