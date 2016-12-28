Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

МИД РФ пообещал ответить на возможные новые санкции США

Возможные ограничения ведомство связывает с якобы имевшим место вмешательством России вход американских выборов

Россия ответит на возможные новые санкции Вашингтона, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России», — отметила она.

Возможные ограничения МИД связывает с якобы имевшим место вмешательством России вход американских выборов.

Захарова напомнила, что уходящая администрация Белого дома еще полгода назад «запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату», а теперь «ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях».

Представитель МИДа подчеркнула, что Россию снова пытаются напугать расширением санкций, мерами «дипломатического характера» и диверсиями против компьютерных систем. Причем делается это, с помощью «явно инспирированных утечек в американских СМИ».

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

МИД РФ пообещал ответить на возможные новые санкции США

Возможные ограничения ведомство связывает с якобы имевшим место вмешательством России вход американских выборов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке