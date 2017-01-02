Чем заняться, если вы никуда не поехали на праздники

Трудовые будни выматывают, особенно под конец года, когда нагрузка только растет. И вместо того чтобы облегченно выдохнуть с завершением последнего рабочего дня, приходится заниматься организацией новогодней ночи и планированием выходных. Кому-то это в радость, а кто-то просто хочет расслабиться и поддаться тихому течению времени.

«Известия» рассказывают о том, как весело и с пользой провести новогодние каникулы, если вы никуда не поехали.

Кулинарные шедевры

Новый год — новые начинания. Съестные запасы, заготовленные для праздничного стола, заканчиваются, как правило, быстрее, чем хотелось бы. Зато есть время испечь «Наполеон» по всем правилам или, наконец, замахнуться на фаршированного поросенка. А самое приятное, конечно, — готовить в компании близких.

Киномарафон

С детства нас всех учили бороться с ленью. Но когда еще потворствовать слабостям, если не в новогодние каникулы? Тем более что выходить из дома в холодный зимний вечер ради похода в кинотеатр вовсе не обязательно, ничего не мешает смотреть хорошее кино дома. Можно устроить тематический киномарафон, посмотреть пропущенную классику или насладиться новыми отечественными или зарубежными сериалами.

Литературные чтения

Если на фильмы или сериалы обычно находятся свободные пара часов, то откладывание книг — дело едва ли не обыденное. А потому самое время дочитать заброшенное произведение или же взять наконец в руки задвинутый когда-то на полку роман. Еще лучше, если есть с кем поделиться свежими впечатлениями: ведь немалую долю удовольствия от книги получаешь во время ее обсуждения.

Игры нашего детства

Каждый, наверное, играл с близкими в лото, домино, шашки, «Монополию» или шахматы. На фоне обилия цифровых развлечений с годами интерес к настольным играм гаснет. Однако индустрия развивается и сегодня выбор гораздо шире, чем даже 10 лет назад. Стратегии, головоломки, игры на логику, пошаговые, на ассоциации, для одного, двоих или большой компании — надо только окунуться в обилие ярких коробок и выбрать, то что подходит именно вам и сделает вечер веселым и приятным.

Активный отдых

Размять кости в новогодние каникулы можно разными способами. Не надо засиживаться в тренажерных залах, обкатывать беговые дорожки и скучать, занимаясь рутинными видами спорта. Санки, горки, лыжи, зимний футбол помогут не только растрясти последствия новогодних угощений, но и отлично провести время. Еще одна увлекательная опция — каток. В этом году в Москве открылись 187 ледяных площадок, и вход на многие из них бесплатный.

Домашние посиделки

Новый год, в конце концов, — праздник семейный. Даже если вы слышали истории родственников сотню раз и знаете каждую из них наизусть, всё равно не стоит отказываться от возможности провести время рядом с близкими. За семейным столом старые истории обрастут новыми деталями, воспоминания приобретут свежие краски, а родственные узы станут только крепче.

Дружеские походы

Зимняя пора — для некоторых, возможно, не лучшее время для прогулок, но только в парке или сквере зима предстанет перед вами в полной своей красе — с сугробами, заснеженными скамейками, тяжелыми ветвями деревьев и чистой белизной. А если в процессе общения с друзьями захочется приключений, можно сходить на одно из городских мероприятий.