Российские биатлонисты заняли третье место в «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Алексей Волков и Ольга Подчуфарова заняли третье место в «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене.

Россияне были третьими в масс-старте и в гонке преследования. Допустив семь промахов, они уступили 40,2 секунды победителям — немцам Ванессе Хинц и Симону Шемпу (четыре промаха). Второй стала еще одна немецкая пара — Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер (шесть промахов).

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