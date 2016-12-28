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Российские биатлонисты заняли третье место в «Рождественской гонке»

Алексей Волков и Ольга Подчуфарова пропустили вперед две немецкие пары

Российские биатлонисты Алексей Волков и Ольга Подчуфарова заняли третье место в «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене.

Россияне были третьими в масс-старте и в гонке преследования. Допустив семь промахов, они уступили 40,2 секунды победителям — немцам Ванессе Хинц и Симону Шемпу (четыре промаха). Второй стала еще одна немецкая пара — Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер (шесть промахов).

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Российские биатлонисты заняли третье место в «Рождественской гонке»

Алексей Волков и Ольга Подчуфарова пропустили вперед две немецкие пары

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