Осман Кадиев стал новым владельцем ФК «Анжи»

Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем махачкалинского «Анжи», сообщает «Спорт-Экспресс».

По условиям соглашения предыдущий владелец, Сулейман Керимов, обязуется закрыть все долги клуба.

Кадиев выразил готовность развивать потенциал клуба и поставил задачу «поднять уровень дагестанского футбола».

Напомним, во вторник клуб объявил о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам.

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