Осман Кадиев стал новым владельцем ФК «Анжи»

Ранее махачкалинский клуб принадлежал Сулейману Керимову
Российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем махачкалинского «Анжи», сообщает «Спорт-Экспресс».
По условиям соглашения предыдущий владелец, Сулейман Керимов, обязуется закрыть все долги клуба.
Кадиев выразил готовность развивать потенциал клуба и поставил задачу «поднять уровень дагестанского футбола».
Напомним, во вторник клуб объявил о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам.
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