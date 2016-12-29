Экстремисты в Афганистане казнили женщину за визит на рынок без мужа

Боевики запрещенного движения «Талибан» казнили женщину в Афганистане за то, что она пришла на рынок за покупками без сопровождения мужа, сообщает Independent.

Как сообщает издание со ссылкой на афганских чиновников, инцидент произошел в городе Лати провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. Населенный пункт находится под фактическим контролем талибов, которые проповедуют жесткую политику в отношении женщин, пишет Independent.

Издание отмечает, что 30-летняя женщина пришла на рынок за покупками без мужа, так как он был в Иране. Ее заметили талибы, которые обвинили женщину в «акте измены», после чего обезглавили.

Движение «Талибан» проповедует жесткую политику по отношению к женщинам, которым запрещено громко говорить в общественных местах, а также появляться в СМИ. Наказание для «неверных» женщин предусматривает публичное порицание и казни.

Движение «Талибан» отрицает свою причастность к убийству.