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В Израиле начнется расследование в отношении Нетаньяху

Генпрокуратура страны инициировала следствие по двум делам

В Израиле начнется уголовное следствие по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, соответствующее распоряжение отдал генеральный прокурор Авихай Мандельблит.

Как сообщает Reuters, представитель Минюста Израиля отказался комментировать это сообщение. Об одном из упоминаемых дел ранее не было известно общественности, передает РИА «Новости».

В июле генпрокурор Израиля и юридический советник правительства Авихай Мандельблит также дал поручение провести расследование в отношении Биньямина Нетаньяху.

Однако, по словам представителей минюста Израиля, информация, тиражируемая в местных СМИ, о том, что глава правительства подозревается в отмывании денег, не соответствует действительности.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Израиле начнется расследование в отношении Нетаньяху

Генпрокуратура страны инициировала следствие по двум делам

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