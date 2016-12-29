NASA поможет «Роскосмосу» расследовать крушение «Прогресса»

Эксперты NASA по запросу «Роскосмоса» примут участие в расследовании аварии ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04», произошедшей 1 декабря. В ведомстве объяснили решение обратиться за помощью к американским коллегам исключительной сложностью аварии.

Отметим, что при продолжающемся уже четыре недели следствии пока не сделаны выводы о причинах аварии. Обычно такое следствие длится месяц, за который обычно удается установить все обстоятельства. Однако в данном случае «Роскосмос» не берется предсказывать сроки появления результатов.

— Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах, — рассказал «Известиям» генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК, входит в состав госкорпорации «Роскосмос». — «Известия») Владимир Солнцев.

В NASA «Известиям» подтвердили информацию о сотрудничестве в расследовании. Там сообщили, что этот вопрос имеет отношение к безопасности МКС, в которой NASA заинтересована не меньше «Роскосмоса». Поэтому, отметили там, взаимодействие с российскими специалистами ведет отдел NASA, который отвечает за взаимодействие по линии МКС. Однако по словам американцев, при необходимости могут быть привлечены любые другие подразделения NASA.

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К расследованию аварии «Прогресса» привлекли экспертов NASA