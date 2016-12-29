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Четверг,
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Кустурица: в фильме сексуальность Беллуччи подавляется и скрывается

Сербский режиссер рассказал «Известиям» о том, как ему удалось пригласить на съемки «По Млечному пути» европейскую диву

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в преддверии премьеры первого фильма за последние десять лет — «По Млечному пути» —  дал интервью «Известиям». В картине Кустурица играет главную роль, а в качестве партнерши позвал Монику Беллуччи, которая ради этого фильма даже выучила сербский язык.

По словам режиссера, в ленте было принято решение отойти от образа Белллуччи как секс-символа.

«Про Монику я знал, что она способна подчинить себе пространство картины, не перетягивая на себя одеяло. Сообща мы решили отойти от ее образа секс-символа. В нашем фильме ее сексуальность как бы подавляется и скрывается. Она добровольно чуть сбавила краски, согласилась стать частью пейзажа — и в то же время не потерялась на его фоне», — отметил Кустурица.

Кроме того, «балканский Феллини» рассказал при каких обстоятельствах познакомился с итальянской актрисой.

«Мы познакомились, вернее, впервые встретились примерно лет за 10 до съемок фильма на Каннском кинофестивале. Вместе проехали в лифте несколько этажей. Вдвоем. Не говоря ни слова. А потом разошлись. Но я сразу ощутил невероятную энергетику этой прекрасной женщины. И спустя время, когда писал сценарий, вспомнил эту встречу», — сказал Кустурица.

Подробнее — в материале «Известий»: Эмир Кустурица: «Я не знаю, как делать кино без солнца»

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Кустурица: в фильме сексуальность Беллуччи подавляется и скрывается

Сербский режиссер рассказал «Известиям» о том, как ему удалось пригласить на съемки «По Млечному пути» европейскую диву

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