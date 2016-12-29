СМИ: Обама объявит о введении санкций против РФ в четверг

Президент США Барак Обама сделает заявление о введении новых санкций против России уже в этот четверг, причем планируется заявил и о «скрытых» мерах, суть которых не раскроют широкой общественности, сообщает CNN со ссылкой на чиновников администрации.

Телеканал называет новые санкции против РФ «мерами возмездия». Среди них будут не только дипломатические санкции, но и «скрытые» внезапные действия, которые Вашингтон предпримет при помощи агентурных средств по своему выбору, и о сути которых Обама не будет говорить открыто, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что таким образом уходящая администрация даст России пропорциональный ответ на активность хакеров, деятельность которых, как утверждают чиновники США, уже распространилась по всему миру.

Напомним, Washington Post во вторник писала, что администрация Барака Обамы намерена дополнить законодательство с тем, чтобы США могли вводить санкции за кибератаки на избирательную систему страны.