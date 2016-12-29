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Мать актрисы Кэрри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Американская актриса Дебби Рейнолдс умерла на 85-м году жизни

Мать голливудской звезды Кэрри Фишер, актриса и певица Дебби Рейнолдс умерла на 85-м году жизни, сообщает журнал Variety.

Ранее Рейнолдс была госпитализирована с сердечным приступом.

Таким образом, актриса скончалась через день после смерти свой дочери Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря на 61-м году жизни, через несколько дней после сердечного приступа.

Фишер была известна по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны».

Стоит отметить, что в 2016 году Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Мать актрисы Кэрри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Американская актриса Дебби Рейнолдс умерла на 85-м году жизни

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