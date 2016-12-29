Полиция Италии провела обыски в доме «берлинского террориста»

В двух домах в городе Априлия в Италии прошли обыски, полиция установила, что в них мог останавливаться «берлинский террорист» Анис Амри.

Именно полиция Италии по стечению обстоятельств ликвидировала исполнителя теракта на рождественской ярмарке в Берлине, напоминает Федеральное агентство новостей.

Группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 48.

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