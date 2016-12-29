В Биробиджане продолжают торговать спиртовыми лосьонами

Правоохранительные органы проводят рейды по торговым точкам Биробиджана для проверки соблюдения запрета на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции.



Как рассказали ИА ЕАОMedia в пресс-службе областного УМВД, в нескольких магазинах изъяты флаконы с косметическими лосьонами. Выявлены факты реализации спиртосодержащей жидкости, кроме парфюмерной продукции и стеклоомывателей.

Напомним, в России веден 30-дневный запрет на продажу в рознице спиртосодержащих непищевых жидкостей с долей спирта более 25%. Это было сделано после того, как в Иркутской области от отравления «Боярышником» скончались 74 человека.