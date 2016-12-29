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Хабаровским живодеркам продлили срок пребывания в СИЗО

Они останутся под стражей до 19 февраля

До 19 февраля продлен срок пребывания в СИЗО жительницам Хабаровска, обвиняемым в жестоких убийствах животных.

Как сообщили ИА AmurMedia в суде Хабаровска, ходатайство о продлении ареста двум девушкам подавали следственные органы.

Агентство уточняет, что Алину О. и Алену С. обвиняют в по статьям «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды».

О них стало известно после нескольких убийств животных. Они сами запечатлели это на фото и видео.

Как писали «Известия», расследование этого дела передано в центральный аппарат СКР.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Хабаровским живодеркам продлили срок пребывания в СИЗО

Они останутся под стражей до 19 февраля

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