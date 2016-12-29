Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен примерно на 98%

По словам вице-премьера, он будет исполнен даже немножко лучше, чем в прошлом в 2015 году
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что гособоронзаказ за 2016 год должен быть исполнен примерно на 98%.
«Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра», — сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24.
Он отметил, что объем производства ВПК вырос более чем на 10%, а рост производительности труда превышает рост заработной платы.
«Это порядка 12-13% по отраслям», — добавил Рогозин.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля предприятий, срывающих гособоронзаказ, составляет около 2,5% и ведомство планирует расторгнуть ряд контрактов с такими предприятиями оборонной промышленности.
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходов при исполнении гособоронзаказа.
По его словам, правительство РФ планирует ввести уголовную ответственность за злоупотребления и нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на эти нужды.