Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен примерно на 98%

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что гособоронзаказ за 2016 год должен быть исполнен примерно на 98%.



«Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра», — сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24.



Он отметил, что объем производства ВПК вырос более чем на 10%, а рост производительности труда превышает рост заработной платы.



«Это порядка 12-13% по отраслям», — добавил Рогозин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля предприятий, срывающих гособоронзаказ, составляет около 2,5% и ведомство планирует расторгнуть ряд контрактов с такими предприятиями оборонной промышленности.



Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходов при исполнении гособоронзаказа.



По его словам, правительство РФ планирует ввести уголовную ответственность за злоупотребления и нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на эти нужды.

