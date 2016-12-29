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Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен примерно на 98%

По словам вице-премьера, он будет исполнен даже немножко лучше, чем в прошлом в 2015 году

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что гособоронзаказ за 2016 год должен быть исполнен примерно на 98%.

«Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра», — сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24.

Он отметил, что объем производства ВПК вырос более чем на 10%, а рост производительности труда превышает рост заработной платы.

«Это порядка 12-13% по отраслям», — добавил Рогозин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля предприятий, срывающих гособоронзаказ, составляет около 2,5% и ведомство планирует расторгнуть ряд контрактов с такими предприятиями оборонной промышленности.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходов при исполнении гособоронзаказа. 

По его словам, правительство РФ планирует ввести уголовную ответственность за злоупотребления и нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на эти нужды.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен примерно на 98%

По словам вице-премьера, он будет исполнен даже немножко лучше, чем в прошлом в 2015 году

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