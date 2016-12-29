На Сахалине откроют крабовый завод в следующем году

В сентябре 2017 года на Сахалине может быть запущен "Курильский универсальный комплекс".



Он будет специализироваться на производстве продукции из дальневосточных морепродуктов, прежде всего из краба.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, предприятие разместят в Невельске. Оно станет первым подобного рода в России.

По словам гендиректора «Курильского универсального комплекса» Александра Кана, сейчас крабовая продукция в основном идет на экспорт. «КУК» намерен изменить ситуацию и насытить ею внутренний рынок.

Пока не сообщается, во сколько обойдется открытие подобного завода на Сахалине.