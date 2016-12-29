На станции в иркутском Братске изъяли около 20 тыс. л «Боярышника»

Правоохранительные органы на железнодорожной станции в Братске Иркутской области обнаружили металлический контейнер с 17,6 тыс. л спиртосодержащей жидкости «Боярышника».



Общая сумма – 3,5 млн рублей.



Позже было установлено, что груз шел из Ростова-на-Дону, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Братска.



Как подсчитали в правоохранительных органах, в контейнере было 22 тыс. бутылок по 100 мл и 62 тыс. бутылок по 250 мл. Идет расследование.

Напомним, по последним данным в результате отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 74 человека. Госпитализированными остаются 11.

Как писали «Известия», обвинения предъявлены 16 фигурантам дела об отравлении. Статья - «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».



В общей сложности по делу задержаны 22 человека. С замминистра имущественных отношений области взята подписка о невыезде.