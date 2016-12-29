Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал Карлос Тевес

Аргентинский нападающий Карлос Тевес после перехода в китайский клуб «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа» стал официально самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Как сообщает The Daily Mail, в своей новой команде 32-летний спортсмен будет получать £615 тыс. в неделю. По этому показателю Тевес обошел португальского нападающего испанского «Реала» Криштиану Роналду, оклад которого составляет £365 тыс. в неделю.



OFFICIAL: Shanghai Shenhua announced the signing of Argentine forward Carlos Tevez. pic.twitter.com/JJBwulJmcD — TransferMarkt China (@asaikana) 29 декабря 2016 г.

В нынешнем сезоне Тевес провел в составе аргентинского «Боко Хуниорс» десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.



Карлос Тевес начал свою профессиональную карьеру в «Бока Хуниорс» в возрасте шестнадцати лет. Он успел поиграть за бразильский «Коринтианс», английский «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус».

Он является трехкратным чемпионом Англии и двукратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Кубка английской лиги, Кубка Англии и Кубка Италии.

Сокомандниками аргентинца в «Шанхае», в том числе, станут: сенегалец Демба Ба, нигериец Обафеми Мартинс и колумбиец Фреди Гуарин.



За национальную сборную футболист провел 76 матчей, в которых отличился 13 раз.



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