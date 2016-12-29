Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал Карлос Тевес

Форвард аргентинского «Бока Хуниорс» официально стал игроком «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа»

Аргентинский нападающий Карлос Тевес после перехода в китайский клуб «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа» стал официально самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Как сообщает The Daily Mail, в своей новой команде 32-летний спортсмен будет получать £615 тыс. в неделю. По этому показателю Тевес обошел португальского нападающего испанского «Реала» Криштиану Роналду, оклад которого составляет £365 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Тевес провел в составе аргентинского «Боко Хуниорс» десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Карлос Тевес начал свою профессиональную карьеру в «Бока Хуниорс» в возрасте шестнадцати лет. Он успел поиграть за бразильский «Коринтианс», английский «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус». 

Он является трехкратным чемпионом Англии и двукратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Кубка английской лиги, Кубка Англии и Кубка Италии.

Сокомандниками аргентинца в «Шанхае», в том числе, станут: сенегалец Демба Ба, нигериец Обафеми Мартинс и колумбиец Фреди Гуарин.

За национальную сборную футболист провел 76 матчей, в которых отличился 13 раз.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал Карлос Тевес

Форвард аргентинского «Бока Хуниорс» официально стал игроком «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке