Кадыров: сообщения об отставке замглавы МВД Чечни — «болтология»

Свой пост на эту тему в социальной сети глава республики сопроводил хэштегом «сплетни»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы требовал отставки замглавы МВД РФ по республике Апти Алаудинова.
Об этом политик написал в своем Instagram.
Дорогие друзья! В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку». Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни. Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность. К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её. Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые «утки» в погоне за минутной сенсацией, через час-полтора лопающихся подобно мыльному пузырю. #Кадыров #Россия #Чечня #Сплетни
«Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку», — написал Кадыров.
«Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни», — подчеркнул Кадыров. Он также отметил, что Алаудинов — боевой генерал, многие годы сражающийся с терроризмом. Свой пост глава Чечни сопроводил хэштегом «сплетни».