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Четверг,
29 декабря
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Кадыров: сообщения об отставке замглавы МВД Чечни — «болтология»

Свой пост на эту тему в социальной сети глава республики сопроводил хэштегом «сплетни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы требовал отставки замглавы МВД РФ по республике Апти Алаудинова.

Об этом политик написал в своем Instagram.

Дорогие друзья! В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку». Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни.  Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами  в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность. К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её. Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые «утки» в погоне за минутной сенсацией, через час-полтора лопающихся подобно мыльному пузырю.  #Кадыров #Россия #Чечня #Сплетни

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

«Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку», — написал Кадыров.

«Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни», — подчеркнул Кадыров. Он также отметил, что Алаудинов — боевой генерал, многие годы сражающийся с терроризмом. Свой пост глава Чечни сопроводил хэштегом «сплетни».

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Кадыров: сообщения об отставке замглавы МВД Чечни — «болтология»

Свой пост на эту тему в социальной сети глава республики сопроводил хэштегом «сплетни»

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