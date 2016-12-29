Кадыров: сообщения об отставке замглавы МВД Чечни — «болтология»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы требовал отставки замглавы МВД РФ по республике Апти Алаудинова.

Об этом политик написал в своем Instagram.

«Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку», — написал Кадыров.

«Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни», — подчеркнул Кадыров. Он также отметил, что Алаудинов — боевой генерал, многие годы сражающийся с терроризмом. Свой пост глава Чечни сопроводил хэштегом «сплетни».