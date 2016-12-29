Более 700 кг санкционных яблок из Польши уничтожили в Карелии

Крупную партию санкционных яблок польского происхождения изъяли на таможне в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора совместно со специалистами Карельской таможни и сотрудниками прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе фитосанитарного ведомства по региону.

По данным ИА «Карелinform», всего было уничтожено 728 кг яблок, которые импортировались из Белоруссии.

Крупную партию санкционного товара уничтожили на полигоне ТБО под Петрозаводском.

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