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Четверг,
29 декабря
2016 года
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Чавошоглу: Турция вместе с РФ готова стать гарантом перемирия в Сирии

По словам главы турецкого МИДа, соглашение о мире в САР может быть достигнуто в любой момент

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о мире в Сирии может быть достигнуто в любой момент и Анкара совместно с Москвой готова выступить его гарантом.

«Мы стараемся, чтобы перемирие, над которым работают Турция и Россия, наступило до нового года, это может случиться в любой момент», — цитирует министра агентство Bloomberg.

По словам Чавушоглу, Москва и Анкара продолжают работать над соглашением о перемирии. Он отметил, что после того, как удасться установить режим прекращения огня, начнутся мирные переговоры в Астане.

При этом турецкий министр подчеркнул, что турецкая сторона не признает сирийский режим и не собирается вести диалог с президентом САР Башаром Асадом.

«Мы не сядем за стол переговоров с Асадом в Астане, это не обсуждается», — указал Чавушоглу, отметив, что неясно, выступил ли Иран гарантом сирийского режима.

Он также рассказал, что на переговорах стороны не обсуждали судьбу сирийского президента.

Ранее агентство Reuters информировало, что Россия, Турция и Иран якобы намерены разделить Сирию на зоны влияния и обеспечить сохранение власти Башара Асада при последующей передаче ее в руки «более мягкого алавитского преемника».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Чавошоглу: Турция вместе с РФ готова стать гарантом перемирия в Сирии

По словам главы турецкого МИДа, соглашение о мире в САР может быть достигнуто в любой момент

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