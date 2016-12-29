Чавошоглу: Турция вместе с РФ готова стать гарантом перемирия в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о мире в Сирии может быть достигнуто в любой момент и Анкара совместно с Москвой готова выступить его гарантом.



«Мы стараемся, чтобы перемирие, над которым работают Турция и Россия, наступило до нового года, это может случиться в любой момент», — цитирует министра агентство Bloomberg.



По словам Чавушоглу, Москва и Анкара продолжают работать над соглашением о перемирии. Он отметил, что после того, как удасться установить режим прекращения огня, начнутся мирные переговоры в Астане.



При этом турецкий министр подчеркнул, что турецкая сторона не признает сирийский режим и не собирается вести диалог с президентом САР Башаром Асадом.



«Мы не сядем за стол переговоров с Асадом в Астане, это не обсуждается», — указал Чавушоглу, отметив, что неясно, выступил ли Иран гарантом сирийского режима.



Он также рассказал, что на переговорах стороны не обсуждали судьбу сирийского президента.

Ранее агентство Reuters информировало, что Россия, Турция и Иран якобы намерены разделить Сирию на зоны влияния и обеспечить сохранение власти Башара Асада при последующей передаче ее в руки «более мягкого алавитского преемника».