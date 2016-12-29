После обрушения крыши ТРЦ в Алтайском крае пройдут проверки

Для выяснения причин обрушения кровли ТРЦ «Галактика» в Барнауле создана рабочая группа. Также органам местного самоуправления поручено проверить торговые центры Алтайского края, построенные по подобной технологии.

По информации altapress.ru, место происшествия уже осмотрели специалисты. Экспертные организации изучат конструкции кровли ТРЦ, проверят расчеты проектировщиков, оценят качество эксплуатации и содержания постройки.

Первый замгубернатора Сергей Локтев поручил Государственной инспекции региона возглавить рабочую группу. В нее вошли представители Главстроя, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственник торгового центра — компания «Первый».

В других аналогичных торговых центрах Алтайского края пройдут внеплановые проверки. Госинспекция направила строительным организациям письма с поручением расчистить площадки от снега и мусора. По сообщениям жителей Барнаула, снег сбрасывают с крыш гипермаркетов «Метро», «Лето», «Арсидом».

Как ранее писали «Известия», крыша обвалилась в районе площадей, которые занимает магазин «Ашан». В торговом зале образовался сугроб высотой со стеллажи. Обошлось без пострадавших. ЧП могло произойти из-за того, что снег с крыши давно не убирали. Кроме того, конструкцию могли повредить буквы на здании.