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Космодром Восточный могут обесточить из-за долгов

Энергетики намерены отключить подачу электричества из-за долгов генподрядчика на 17 млн рублей

Космодром Восточный могут обесточить из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстрой» за неуплату за электроэнергию в размере 17 млн рублей.

По данным ИА «Амур.инфо», с 9 января Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) планирует усилить санкции, поскольку не видит «со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации».

В компании отметили, что руководству «Дальспецстроя» 15 декабря было направлено уведомление об ограничении электроэнергии, однако долги так и не погасили. В связи с этим с 26 декабря на нескольких технологических объектах, которые находятся в ведомстве строительного предприятия, ограничили подачу электроэнергии, добавили в ДЭК.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Космодром Восточный могут обесточить из-за долгов

Энергетики намерены отключить подачу электричества из-за долгов генподрядчика на 17 млн рублей

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