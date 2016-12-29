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«Транснефти» запретили прекращать прокачку нефти «Роснефти» с 1 января

Обеспечительные меры принял Арбитражный суд Москвы

Столичный арбитражный суд принял обеспечительные меры по заявлению «Роснефти». Таким образом, «Транснефти» запрещено прекращать транспортировку нефти с 1 января 2017 года.

Суд может отменить свое решение в том случае, если до 25 января «Роснефть» не подаст формальный иск против «Транснефти». Как стало известно из материалов суда, «Роснефть» продолжит оплату услуг «Транснефти» по транспортировке. О цене компании не спорят.

Напомним, ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что «Роснефть» все еще не заключила с «Транснефтью» договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на грядущий 2017 год.

«Запретить ПАО «Транснефть» с 01.01.2017 прекращать (или сокращать) транспортировку нефти, сдаваемую грузоотправителями в пунктах отправления в соответствии с условиями, по которым у сторон отсутствуют разногласия, договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с протоколом разногласий», — сообщается в материалах суда.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

«Транснефти» запретили прекращать прокачку нефти «Роснефти» с 1 января

Обеспечительные меры принял Арбитражный суд Москвы

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