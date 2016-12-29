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Четверг,
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В Турции пассажирский автобус упал в пропасть

Минимум пять человек погибли

В Турции в пропасть сорвался пассажирский автобус. В результате аварии погибли пять человек и многие пострадали. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

ДТП произошло в городе Синоп на севере страны утром 29 декабря. По предварительным данным, причиной аварии могли стать снегопад и гололед, в результате чего водитель не справился с управлением, сообщает сайт «Комсомольской правды». В салоне автобуса находились несколько десятков человек. По предварительной информации, пятеро из них погибли.

Как пишет «Свободная пресса», к месту аварии направлены спасатели и бригады скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Турции пассажирский автобус упал в пропасть

Минимум пять человек погибли

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