В Турции пассажирский автобус упал в пропасть

В Турции в пропасть сорвался пассажирский автобус. В результате аварии погибли пять человек и многие пострадали. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

ДТП произошло в городе Синоп на севере страны утром 29 декабря. По предварительным данным, причиной аварии могли стать снегопад и гололед, в результате чего водитель не справился с управлением, сообщает сайт «Комсомольской правды». В салоне автобуса находились несколько десятков человек. По предварительной информации, пятеро из них погибли.

Как пишет «Свободная пресса», к месту аварии направлены спасатели и бригады скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.