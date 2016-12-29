Главу компании «Усть-Луга» арестовали на 25 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главу компании «Усть-Луга», занимающейся развитием одноименного порта в Ленинградской области, Валерия Израйлита, на 25 суток, до 21 января. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.



Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Красоткина. По ее словам, решение об аресте было принято поздно вечером в среду.



Как сообщает ИА «Невские новости», Валерий Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.

Ранее в пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что в офисе организации прошли обыски. Однако на операционной деятельности эти мероприятия никак не сказались, добавили в пресс-службе компании.