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Главу компании «Усть-Луга» арестовали на 25 суток

Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главу компании «Усть-Луга», занимающейся развитием одноименного порта в Ленинградской области, Валерия Израйлита, на 25 суток, до 21 января. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Красоткина. По ее словам, решение об аресте было принято поздно вечером в среду.

Как сообщает ИА «Невские новости», Валерий Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.

Ранее в пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что в офисе организации прошли обыски. Однако на операционной деятельности эти мероприятия никак не сказались, добавили в пресс-службе компании.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Главу компании «Усть-Луга» арестовали на 25 суток

Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта

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