Украинский «1+1» заявил о подготовке рейдерского захвата телеканала

Руководство украинского телеканала 1+1 направило обращение в адрес президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана, в котором говорится о подготовке рейдерского захвата канала.

«29 декабря истекает срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает», — говорится в обращении на сайте телеканала.

Руководство «1+1» утверждает, что таким образом администрация президента Порошенко пытается передать контроль над каналом в другие руки.



Телеканал в своем обращение призвал лично президента хорошо подумать, прежде чем решиться на какие-то действия, ограничивающие свободу канала, и подчеркнул, что даже при отсутствии лицензии канал будет осуществлять вещание.



Согласно источникам издания «Украинская правда», данный конфликт возник по причине того, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский отказывается называть бенефициаров телеканала.



Телеканал «1+1» — один из крупнейших частных телеканалов Украины. Он входит в медиагруппу «1+1 медиа», которая принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, бывшему владельцу Приватбанка, который был национализирован украинскими властями 18 декабря.

