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Четверг,
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В Краснодаре сокращаются темпы строительства

В следующем году там построят только три школы

Всего около 3 тыс. новых школьных мест получит Краснодар в следующем году вместо необходимых десятков тысяч.

Это связано с тем, что из федерального бюджета в регион на строительство поступит 1,5 млрд рублей. Сумма позволит возвести в городе не более трех школ, отмечает ИА KrasnodarMedia.

По данным городских властей, за последние 10 лет в регионе родилось 98 тыс. детей, однако появилось всего 12 тыс. новых школьных мест.

Между тем, как сообщает агентство, в интернете идет сбор подписей под обращением к президенту с просьбой помочь в строительстве школ в столице Кубани.

Петицию поддержали уже несколько тысяч человек.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Краснодаре сокращаются темпы строительства

В следующем году там построят только три школы

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