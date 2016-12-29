В Краснодаре сокращаются темпы строительства

Всего около 3 тыс. новых школьных мест получит Краснодар в следующем году вместо необходимых десятков тысяч.



Это связано с тем, что из федерального бюджета в регион на строительство поступит 1,5 млрд рублей. Сумма позволит возвести в городе не более трех школ, отмечает ИА KrasnodarMedia.

По данным городских властей, за последние 10 лет в регионе родилось 98 тыс. детей, однако появилось всего 12 тыс. новых школьных мест.

Между тем, как сообщает агентство, в интернете идет сбор подписей под обращением к президенту с просьбой помочь в строительстве школ в столице Кубани.



Петицию поддержали уже несколько тысяч человек.