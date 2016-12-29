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Архангельской школе плавания присвоили статус олимпийского резерва

Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков

Архангельская школа плавания структурного подразделения регионального центра спортивной подготовки «Поморье» удостоена статуса олимпийского резерва. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков.

За годы работы спортивная школа подготовила целую плеяду выдающихся пловцов. Под руководством прославленных тренеров воспитанники школы успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях.

Спортивная школа по плаванию использует сильные традиции в подготовке чемпионов мира, Европы и России, а также победителей первенств Европы и России, отмечает News29.ru.

Среди известных воспитанников спортивной школы — пловцы, мастера международного класса и победители всероссийских и международных турниров Евгений Лагунов, Ирина Беспалова, Надежда Морошкина, Екатерина Жданова, Анна Уварова и Александра Соколова.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Архангельской школе плавания присвоили статус олимпийского резерва

Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков

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