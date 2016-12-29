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Хакеры взломали сайт ОБСЕ

Предположительно, ответственность за это несет харкерская группа Fancy Bears

Хакерской атаке подверглись минувшей осенью серверы ОБСЕ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на французскую Le Monde.

По данным источника издания в западных спецслужбах, ответственность за атаку несет хакерская группа Fancy Bears. Они могли получить доступ к электронной почте сотрудников и базам других организаций.

Об инциденте были проинформированы все страны-участницы ОБСЕ, однако организация воздержалась от официального заявления.

Ранее Fancy Bears удалось взломать базу Всемирного антидопингового агентства, в результате чего была обнародована информация, что ряд спортсменов принимали запрещенные препараты с разрешения организации в терапевтических целях. Однако диагнозы спортсменов уточнены не были, сообщает телеканал «Звезда».

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Хакеры взломали сайт ОБСЕ

Предположительно, ответственность за это несет харкерская группа Fancy Bears

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