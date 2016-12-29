Хакеры взломали сайт ОБСЕ

Хакерской атаке подверглись минувшей осенью серверы ОБСЕ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на французскую Le Monde.

По данным источника издания в западных спецслужбах, ответственность за атаку несет хакерская группа Fancy Bears. Они могли получить доступ к электронной почте сотрудников и базам других организаций.

Об инциденте были проинформированы все страны-участницы ОБСЕ, однако организация воздержалась от официального заявления.

Ранее Fancy Bears удалось взломать базу Всемирного антидопингового агентства, в результате чего была обнародована информация, что ряд спортсменов принимали запрещенные препараты с разрешения организации в терапевтических целях. Однако диагнозы спортсменов уточнены не были, сообщает телеканал «Звезда».