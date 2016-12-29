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В Орле осудили начальника газовой службы за отравление семьи газом

Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы

Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор в отношении начальника газовой службы ООО «Перспектива» по делу о гибели трех членов семьи от угарного газа в сентябре текущего года.

По данным InfoOrel.ru, в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Позже было установлено, что концентрация опасного газа в квартире погибших повысилась из-за засорившегося дымового канала дома, который вовремя не прочистили. В результате от отравления угарным газом погибли две женщины и 13-летний мальчик.

Суд приговорил обвиняемого к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с организацией техобслуживания капитальных строений, сроком на три года.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Орле осудили начальника газовой службы за отравление семьи газом

Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы

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