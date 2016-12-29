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В Уссурийске порог по гриппу превышен более чем на 7%

В основном болеют дети

Выше эпидемического порога находится заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Приморья. В Уссурийске — на 7,3%.

Превышение фиксируется в основном среди детей младшего дошкольного возраста. Как говорят медики, преобладают случаи заражения вирусом A (H3N2).

Прогрессируют не только вирусы гриппа, но и риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Ранее стало известно о том, что в этом сезоне на территории Приморья будут циркулировать три штамма вируса гриппа одновременно, в том числе гонконгский.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Уссурийске порог по гриппу превышен более чем на 7%

В основном болеют дети

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