Вологодского депутата будут судить за рубку пяти елей для бани

Против вологодского депутата расследовалось уголовное дело о незаконной рубке зеленых насаждений. Народный избранник нанес ущерб лесному фонду, самовольно срубив пять елей, чтобы использовать их для строительства собственной бани. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Инцидент произошел в 4 км от деревни Большое Оксилово. Депутату одного из сельских поселений Никольского муниципального района не хватало бревен для завершения бани. Тогда он решил срубить пять елей на территории запретной полосы. Этими незаконными действиями он причинил ущерб Лесному фонду Российской Федерации на общую сумму почти 28 тыс. рублей.

Народный избранник обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.