Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета

Родриго Дутерте, президент Филиппин, пообещал сбрасывать с вертолета уличенных в коррупции чиновников. Об этом сообщило агентство Reuters

«Если вы нечисты на руку, я привезу вас на вертолете в Манилу и выкину из него», — цитирует агентство слова филиппинского лидера.



Дутерте также признался, что, будучи мэром Давао, уже сбросил подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданина КНР с вертолета.

«Я делал это раньше, почему бы не сделать это снова?» — заявил Дутерте.

Ранее Дутерте заявлял, что, будучи мэром города Давао, лично убивал подозреваемых, делая продемонстрировать полицейским пример того, что с криминальными элементами нужно расправляться жестко. Филиппинские сенаторы отметили, что из-за этих высказываний в отношении Дутерте может начаться процедура импичмента, сообщает ТАСС.

Родриго Дутерте, вступивший в должность президента Филиппин 30 июня 2016 года, известен также как мастер оскорблений в адрес Евросоюза и действующего американского лидера Барака Обамы, сообщает «Русская планета».