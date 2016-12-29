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В Калининграде за неделю изъяли 41 кг продуктов из Узбекистана

Их уничтожили в связи с нарушением фитосанитарных требований

Сотрудники Россельхознадзора за неделю пресекли в калининградском аэропорту Храброво попытку ввоза гражданами Узбекистана подкарантинной продукции. Изъятые продукты уничтожили в связи с нарушением фитосанитарных требований.

По данным kaliningradfirst.ru, с 19 по 25 декабря сотрудники Россельхознадзора изъяли среднезерный рис, дыни, сушеный виноград, груши, маш, петрушку, лимоны, грецкие орехи и сухофрукты общим весом 41 кг, который пытались провезти как в багаже, так и в ручной клади.

В ведомстве добавили, что запрет на ввоз из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана овощей, фруктов, сухофруктов, круп и другой продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю, в багаже и ручной клади физических лиц действует с 16 апреля 2012 года.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Калининграде за неделю изъяли 41 кг продуктов из Узбекистана

Их уничтожили в связи с нарушением фитосанитарных требований

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