Россия–ЕС: год упущенных возможностей

Уходящий год для отношений России и ЕС стал годом упущенных возможностей. Продление санкций против Москвы, прекращение визитов на высоком уровне и антироссийская риторика — вот итоги политического курса Брюсселя в отношении Москвы. Политика ЕС на конфронтацию с Россией привела к внутреннему кризису самой Европы. Страны ЕС по итогам 2016 года оказались в состоянии турбулентности, возникли колоссальные вызовы, которые сотрясали европейское общество. А миграционный кризис выявил серьезные проблемы в работе правительств стран ЕС. Теракты в Бельгии, Франции, Германии сопровождались большим количеством жертв, а правительства так и не сумели выработать реальные механизмы ответа на угрозы терроризма. Между тем главным событием в Евросоюзе в 2016 году стал Brexit — его никто не ожидал, а все соцопросы не предвещали удара по единой Европе.

Постоянный представитель России при Европейском союзе ВЛАДИМИР ЧИЖОВ подвел для «Известий» итоги года в отношениях Москвы и Брюсселя.



— К сожалению, этот год не привел к серьезным позитивным изменениям в отношениях между Россией и Европейским союзом. В 2016 году Евросоюз несколько раз упустил возможность пересмотра своей политики на российском направлении. Последний раз это было сделано несколько дней назад, когда Брюссель продлил экономические санкции против Москвы.

Товарооборот между Россией и ЕС в этом году действительно сократился. Но это происходит и в торговле России с другими партнерами. Главной причиной этого является динамика на мировые цены на нефть, а вовсе не экономические санкции. Но даже при такой негативной динамике ЕС остается главным торгово-экономическим партнером России.

Как заявили наши партнеры в ЕС, они ждут изменения «общей политической обстановки». Степень искусственности привязки односторонних ограничительных мер стран Евросоюза к Минским соглашениям, по-моему, уже всем очевидна. Так же как очевидна и объективная необходимость сотрудничества ЕС с Россией не только по проблеме борьбы с терроризмом, сирийскому урегулированию, вопросам Ближнего Востока, но и по целому ряду двусторонних вопросов.

ЕС сотрясают внутренние проблемы. Происходит рост недовольства широких масс работой правительств, массовой миграцией. Более того, пресловутая солидарность европейских государств в вопросах миграции не работает. Brexit, референдумы в Италии, Нидерландах, праймериз во Франции — все эти процессы показали уровень проблем внутри стран Евросоюза. Особенно Brexit, который застал врасплох всех участников этого процесса. Переговоры по выходу Великобритании пока даже не начались, и неясно, как это будет происходить. Чем дольше затягивается Brexit, тем жестче он будет.

На этом негативном фоне были и проблески позитива. Важным событием можно считать визит председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Санкт-Петербург и его встречу с президентом России Владимиром Путиным в июне. В целом удалось не допустить полного коллапса отношений, поддерживать политический диалог.

Политический диалог поддерживался на уровне политдиректоров МИД и экспертов. Прошла встреча представителей России и ЕС по борьбе с терроризмом. Следующая намечена на февраль 2017 года. Не работали институциализированные форматы сотрудничества и диалога, которые были заморожены ЕС. Однако в режиме ad hoc были контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини; другие встречи на министерском уровне.