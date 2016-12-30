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Пятница,
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Россия–НАТО: Москве навязывают повестку холодной войны

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко — большинство европейцев понимают, что обеспечить безопасность без России невозможно

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Непростым уходящий год оказался и для отношений Москвы с Североатлантическим альянсом. Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко специально для «Известий» прокомментировал, с каким результатам пришли Россия и НАТО в 2016-м.

— 2016 год был непростым, турбулентным. Очевидно, что мир стоит на пороге серьезных изменений — множество факторов вплетается в глобальное уравнение безопасности, нарастает конфликтный потенциал, изменяется характер угроз. Но появляется всё больше признаков осознания того, что никто, ни одна страна, не в состоянии справиться в одиночку с вызовами, которые приобретают действительно транснациональный, трансграничный характер. Прежде всего это касается угрозы терроризма, последствия которого трагическим образом ощутили на себе многие страны, включая Россию.

В области европейской безопасности, к сожалению, также продолжают накапливаться негативные факторы. Имею в виду прежде всего продолжающееся усиление «восточного фланга» НАТО, ничем не обоснованные развертывания сил и средств США и союзников, наращивание военной инфраструктуры вблизи российских границ. Очевидно, что эта военная активность ослабляет региональную безопасность, заставляет нас принимать компенсирующие меры. По сути, нам навязывается повестка дня времен холодной войны, в которой мы не заинтересованы.

В жертву попыткам доказать свою востребованность в новых условиях безопасности НАТО принесло практическое сотрудничество с Россией, причем в областях, где такое взаимодействие отвечало не только нашим общим интересам безопасности, но и вносило реальный вклад в защиту граждан государств альянса и России от террористических и иных угроз. Сдвиги к нормализации отношений есть, но они не меняют общего положения вещей.

После двухлетней заморозки возобновлен политдиалог. В 2016-м состоялось три заседания Совета Россия–НАТО. При всех имеющихся разногласиях важно откровенно говорить по существу, доводить друг до друга имеющиеся озабоченности.

Наши отношения с НАТО будут зависеть от того, продолжат ли члены альянса курс на «сдерживание» России со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для евробезопасности или же, наоборот, откажутся от конфронтационных схем, в том числе в области военного планирования, и будут готовы к совместной работе в деле противодействия общим вызовам и угрозам.

Уверен, что сегодня большинство европейцев понимают, что обеспечить безопасность без России или против России невозможно. Она будет прочной только тогда, когда будет формироваться вместе с нами. А это предполагает уважение национальных интересов, равноправие и четкое понимание общности целей.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россия–НАТО: Москве навязывают повестку холодной войны

Россия–НАТО: Москве навязывают повестку холодной войныПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко — большинство европейцев понимают, что обеспечить безопасность без России невозможно

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