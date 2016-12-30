Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Россия и Турция: от недоверия к партнерству

Какими были отношения Москвы и Анкары в уходящем году

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Этот год стал знаковым и для российско-турецких отношений. После 24 ноября 2015 года, когда турецкий истребитель сбил бомбардировщик РФ Су-24, в результате чего погиб летчик Олег Пешков, контакты между Москвой и Анкарой были практически заморожены. Руководство Турции обвиняло Россию в нарушении госграницы, а Москва заявляла о намеренной провокации и о фактической поддержке террористов. Президент России Владимир Путин сразу дал понять: без официальных извинений Анкара может не надеяться на сотрудничество. Последующие вылеты российских бомбардировщиков стали осуществляться под прикрытием истребителей, на базе Хмеймим в сирийской Латакии развернули зенитно-ракетные комплексы С-400, военные контакты с Турцией были прекращены, Ростуризм приостановил продажи туристических путевок на турецкие курорты. Финальным ответом на «удар в спину» стало прекращение безвизового режима с Турцией и введение против нее санкций.

Ситуация начала меняться летом, когда 27 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо с извинениями. После этого контакты между высшим руководством стран активизировались, и в России, и в Турции вновь заговорили о партнерстве.

Спустя две с половиной недели в Турции произошла попытка госпереворота. Мир застыл в ожидании, а Россия оказалась в числе немногих стран, которые сразу же осудили путчистов. В прессе даже появились сообщения, что российская разведка передавала турецким коллегам «перехват» о подготовке восстания. Подтверждения эта информация не получила, но политики в Анкаре подчеркнули в беседе с «Известиями»: если бы у спецслужб РФ были подобные данные, то они, несомненно, ими бы поделились. Главным инициатором массовых беспорядков был назван исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.

В итоге многие санкционные меры в отношении Турции были свернуты. Динамичное, но аккуратное сближение продолжалось. Реджеп Тайип Эрдоган, впрочем, недавно заявил, что турецкая армия вошла в Сирию для свержения режима Башара Асада, но после телефонного разговора с Владимиром Путиным турецкий лидер «скорректировал» цель своей военной операции: основная задача в Сирии — борьба с терроризмом.

19 декабря российско-турецкую разморозку омрачила гибель в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. Дипломат был убит выстрелом в спину турецким террористом. Событие из ряда вон выходящее, поскольку послы — лица неприкосновенные, и убийство такой фигуры —серьезный удар по двусторонним отношениям. Однако власти обоих государств заверили: несмотря на чудовищный теракт, двусторонние отношения не пострадают, ибо нельзя идти на поводу у тех, кто организовал гибель Андрея Карлова с тем, чтобы вбить клин между Москвой и Анкарой. В Турции, правда, снова увидели гюленовский след в этом теракте, в России надеются на всестороннее и детальное расследование.

— К сожалению, в 2016 году в российско-турецких отношениях мы понесли огромную потерю: в результате предательского покушения мы потеряли дорогого коллегу чрезвычайного и полномочного посла России в Анкаре Андрея Геннадьевича Карлова. Вновь приношу соболезнования скорбящей семье и российскому народу. Хотел бы подчеркнуть наше желание увековечить светлую память этого блестящего дипломата, которого мы потеряли во время открытия выставки, посвященной России, а также нашу приверженность цели по дальнейшему развитию двусторонних отношений, на алтарь которых Андрей Геннадьевич положил свою жизнь, — отметил в разговоре с «Известиями» посол Турции в РФ Хусейин Дириоз.

По мнению дипломата, «тень нежелательного инцидента» с самолетом сопровождала начало 2016 года, в котором «российско-турецкие отношения столкнулись с серьезными вызовами и испытаниями». Однако понимание руководства обеих стран, что сотрудничество и дружба в интересах турецкого и российского народов играют важную роль для региональной безопасности и мира, и политическая воля «стали основой поворотной точки для открытия новых горизонтов в отношениях» Москвы и Анкары. Господин Дириоз отметил и роль турецкой и российской общественности, деятелей науки, культуры и искусства в «выводе отношений из хрупкого состояния».

— Я верю, что 2017 год на основе взаимного доверия и обоюдных интересов станет годом укрепления наших отношений во всех без исключения сферах, и прежде всего в политике, экономике и культуре, годом углубления нашего сотрудничества в региональных и международных делах. Мы планируем практическое продвижение в энергетических проектах, представляющих существенную долю нашего долгосрочного экономического сотрудничества. Также мы рассчитываем принять стимулирующие меры по развитию торговли и увеличению объема взаимных инвестиций. Настроены превзойти ранее достигнутые результаты в сфере туризма, играющего значительную роль в укреплении экономических и гуманитарных связей, вновь упростить условия для взаимных путешествий, — заключил посол Хусейин Дириоз.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россия и Турция: от недоверия к партнерству

Россия и Турция: от недоверия к партнерствуКакими были отношения Москвы и Анкары в уходящем году

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке