Россия и Турция: от недоверия к партнерству

Этот год стал знаковым и для российско-турецких отношений. После 24 ноября 2015 года, когда турецкий истребитель сбил бомбардировщик РФ Су-24, в результате чего погиб летчик Олег Пешков, контакты между Москвой и Анкарой были практически заморожены. Руководство Турции обвиняло Россию в нарушении госграницы, а Москва заявляла о намеренной провокации и о фактической поддержке террористов. Президент России Владимир Путин сразу дал понять: без официальных извинений Анкара может не надеяться на сотрудничество. Последующие вылеты российских бомбардировщиков стали осуществляться под прикрытием истребителей, на базе Хмеймим в сирийской Латакии развернули зенитно-ракетные комплексы С-400, военные контакты с Турцией были прекращены, Ростуризм приостановил продажи туристических путевок на турецкие курорты. Финальным ответом на «удар в спину» стало прекращение безвизового режима с Турцией и введение против нее санкций.



Ситуация начала меняться летом, когда 27 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо с извинениями. После этого контакты между высшим руководством стран активизировались, и в России, и в Турции вновь заговорили о партнерстве.



Спустя две с половиной недели в Турции произошла попытка госпереворота. Мир застыл в ожидании, а Россия оказалась в числе немногих стран, которые сразу же осудили путчистов. В прессе даже появились сообщения, что российская разведка передавала турецким коллегам «перехват» о подготовке восстания. Подтверждения эта информация не получила, но политики в Анкаре подчеркнули в беседе с «Известиями»: если бы у спецслужб РФ были подобные данные, то они, несомненно, ими бы поделились. Главным инициатором массовых беспорядков был назван исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.



В итоге многие санкционные меры в отношении Турции были свернуты. Динамичное, но аккуратное сближение продолжалось. Реджеп Тайип Эрдоган, впрочем, недавно заявил, что турецкая армия вошла в Сирию для свержения режима Башара Асада, но после телефонного разговора с Владимиром Путиным турецкий лидер «скорректировал» цель своей военной операции: основная задача в Сирии — борьба с терроризмом.



19 декабря российско-турецкую разморозку омрачила гибель в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. Дипломат был убит выстрелом в спину турецким террористом. Событие из ряда вон выходящее, поскольку послы — лица неприкосновенные, и убийство такой фигуры —серьезный удар по двусторонним отношениям. Однако власти обоих государств заверили: несмотря на чудовищный теракт, двусторонние отношения не пострадают, ибо нельзя идти на поводу у тех, кто организовал гибель Андрея Карлова с тем, чтобы вбить клин между Москвой и Анкарой. В Турции, правда, снова увидели гюленовский след в этом теракте, в России надеются на всестороннее и детальное расследование.



— К сожалению, в 2016 году в российско-турецких отношениях мы понесли огромную потерю: в результате предательского покушения мы потеряли дорогого коллегу чрезвычайного и полномочного посла России в Анкаре Андрея Геннадьевича Карлова. Вновь приношу соболезнования скорбящей семье и российскому народу. Хотел бы подчеркнуть наше желание увековечить светлую память этого блестящего дипломата, которого мы потеряли во время открытия выставки, посвященной России, а также нашу приверженность цели по дальнейшему развитию двусторонних отношений, на алтарь которых Андрей Геннадьевич положил свою жизнь, — отметил в разговоре с «Известиями» посол Турции в РФ Хусейин Дириоз.

По мнению дипломата, «тень нежелательного инцидента» с самолетом сопровождала начало 2016 года, в котором «российско-турецкие отношения столкнулись с серьезными вызовами и испытаниями». Однако понимание руководства обеих стран, что сотрудничество и дружба в интересах турецкого и российского народов играют важную роль для региональной безопасности и мира, и политическая воля «стали основой поворотной точки для открытия новых горизонтов в отношениях» Москвы и Анкары. Господин Дириоз отметил и роль турецкой и российской общественности, деятелей науки, культуры и искусства в «выводе отношений из хрупкого состояния».

— Я верю, что 2017 год на основе взаимного доверия и обоюдных интересов станет годом укрепления наших отношений во всех без исключения сферах, и прежде всего в политике, экономике и культуре, годом углубления нашего сотрудничества в региональных и международных делах. Мы планируем практическое продвижение в энергетических проектах, представляющих существенную долю нашего долгосрочного экономического сотрудничества. Также мы рассчитываем принять стимулирующие меры по развитию торговли и увеличению объема взаимных инвестиций. Настроены превзойти ранее достигнутые результаты в сфере туризма, играющего значительную роль в укреплении экономических и гуманитарных связей, вновь упростить условия для взаимных путешествий, — заключил посол Хусейин Дириоз.