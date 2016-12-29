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Четыре автомобиля столкнулись в Миассе

В результате аварии пострадал один человек

Четыре автомобиля столкнулись в Миассе. Массовое ДТП произошло минувшей ночью, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД УМВД РФ.

По данным ИА «Урал-пресс-информ», авария произошла возле дома 65 по улице Тельмана. Водитель ВАЗа-2103, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди автомобиля Nissan. От удара иномарка двинулась вперед и врезалась в BMW. Последний автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21100.

В результате аварии водитель BMW получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится административное расследование, выясняются все обстоятельства аварии.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Четыре автомобиля столкнулись в Миассе

В результате аварии пострадал один человек

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