В Приамурье грузовик провалился под лед на ледовой переправе

Грузовик, груженный пескогравием, провалился под лед на реке Зея возле ледовой переправы в Амурской области. В настоящий момент ведутся поиски его водителя, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ИА «Амур.инфо», инцидент произошел в при подготовке к открытию ледовой переправы из села Введеновка Серышевского района в город Свободный Свободненского района. Водитель грузовика пропал без вести.

На место происшествия прибыли главный госинспектор ГИМС МЧС России по Амурской области, спасатели поисково-спасательного отряда Свободного, а также боевые расчеты пожарных, оперативные группы управления ГОиЧС Свободного, отряд ФПС и медики.

Кроме того, к месту ЧП выдвинулись пять водолазов, в их распоряжении одна единица техники.

В ведомстве отметили, что допустимая грузоподъемность оборудуемой переправы — 15 т.

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