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Лавров: Москва готова работать с Трампом и его командой

Министр иностранных дел России отметил, что необходимо выправить «крайне неудовлетворительное состояние российско-американских связей»

Москва готова к общению с Вашингтоном в любой момент в самых разных форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат отметил, что Россия не форсирует события.

«Мы открыты для общения в любой момент в самых разных форматах, но не форсируем события», — цитирует Лаврова «РИА Новости». Глава российского МИДа отметил, что в Москве понимают занятость Дональда Трампа формированием его администрации. «Очевидно, что для него сегодня это самая важная задача», — сказал он.

Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия готова работать с будущим президентом США и его командой над преодолением кризиса в двусторонних отношениях, возникшего не по вине Москвы, напомнил Сергей Лавров.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Лавров: Москва готова работать с Трампом и его командой

Министр иностранных дел России отметил, что необходимо выправить «крайне неудовлетворительное состояние российско-американских связей»

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