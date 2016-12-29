Лавров: Москва готова работать с Трампом и его командой

Москва готова к общению с Вашингтоном в любой момент в самых разных форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат отметил, что Россия не форсирует события.

«Мы открыты для общения в любой момент в самых разных форматах, но не форсируем события», — цитирует Лаврова «РИА Новости». Глава российского МИДа отметил, что в Москве понимают занятость Дональда Трампа формированием его администрации. «Очевидно, что для него сегодня это самая важная задача», — сказал он.



Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия готова работать с будущим президентом США и его командой над преодолением кризиса в двусторонних отношениях, возникшего не по вине Москвы, напомнил Сергей Лавров.