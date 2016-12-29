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Юрий Грымов: «Распри в творческой среде — это преступление»

Художественный руководитель театра «Модернъ» — о своем назначении, театральном климате, любимом зрителе и «Трех сестрах»

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Совет художественных руководителей театров Москвы поддержал кандидатуру кинорежиссера Юрия Грымова, выдвинутого на пост худрука театра «Модернъ». С новым театральным руководителем встретился корреспондент «Известий».

— Для многих стало неожиданностью, что вы, кинорежиссер, решили возглавить театр…

— Это был сознательный выбор, я понимал, на что иду. У меня давняя любовь к театру. И с годами она только усиливается. «Цветы для Элджернона», моя постановка в РАМТе, идет с аншлагами уже четвертый год. «Царскую невесту» Римского-Корсакова, которую я поставил в 2005 году, дают в «Новой опере» уже более 10 лет.

То, что происходит в последнее десятилетие в отечественном кино, лично мне не нравится. Если русский театр сохранил традиции преемственности и политика государства в отношении театра довольно мудрая, то в отечественном кинематографе этого практически нет. Там относительный успех имеют фильмы, которые по эстетике похожи на американские. Мне это неинтересно, потому что я люблю советское кино.

— На художественном совете вы представляли программу развития театра. В чем она заключается?

— Нам предстоит большая сложная работа. Есть 12 пьес, которые мне было бы интересно поставить. Само название театра — «Модернъ» — говорит о том, что это современность. А уж потом художественный стиль. Важно внести понятие «современность» в театр. Пусть наша площадка послужит плацдармом для дебютных работ молодых и талантливых.

Для меня вообще принципиальна команда ярких личностей. Это касается как актеров, так и постановочной части. В кино в последнее время перестали искать ярких неожиданных людей. Хотелось бы в театре ликвидировать это упущение, чтобы у молодых была возможность высказаться. Но, конечно, что-то я буду ставить сам.

— Встречались ли вы уже с труппой «Модерна»?

— Нет, у меня в планах сделать это после Нового года. Просто всё случилось неожиданно. Конечно, назначение меня на такую должность приятно и ответственно. Большое спасибо Союзу худруков, председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину за оказанное доверие. Постараюсь его оправдать.

— Нередко приход нового худрука сопровождают скандалы. Не боитесь, что и вас актеры встретят в штыки?

— Я человек неконфликтный. Для меня диалог — это ключ ко всему. Я бы хотел, чтобы меня слышали. Нельзя забывать, что театр — это большое количество людей. Мы должны стать командой и двигаться к созиданию.

— Каким вам представляется ваш театр?

— Это театр живых эмоций. В зале должны звучать смех и литься слезы. Считаю, что плакать надо в театре, а не в жизни. Когда на твоем спектакле люди рыдают, это великое счастье. Благо сегодня человек ходит в театр смотреть на себе подобных. В кино уже приходят другие люди — жуют, звонят по телефону. Так что и в этом отношении я большой поклонник театра.

Сегодня я вижу много хороших спектаклей в Театре имени Вахтангова, Театре имени Ермоловой, Et. Cetera и других. И вы знаете, я горд тем, что у меня были теплые отношения с Петром Фоменко (создатель «Мастерской П. Фоменко». —«Известия»). Как показала жизнь, половина из тех актеров, с которыми я работал в кино, — его ученики.

— Работа худрука займет много времени, а как же кино?

— Я готов сместить акценты... Не может быть оправданий — мол, я полностью занят кинематографом и нет времени на театр. Мне интересно сделать театр с хорошей репутацией. Так что все силы и время — на него, а 1% — на личную жизнь.

— Сергей Безруков, став худруком театра, активно продвигает своих артистов в кинематографе. Вы такую позицию разделяете?

— Мне кажется, что сегодня возвращение хорошего отечественного кино — это прежде всего создание актерского кинематографа. А где сегодня артист может получить знания о своей профессии? Только в театре. Так было всегда, это обязательная база. Да, хороший актер должен быть востребован и в театре, и в кино. И моя задача как худрука сделать так, чтобы артисты стали известны, а главное — получали адекватные деньги.

— Летом вы сняли фильм по пьесе Чехова «Три сестры». Там прекрасный актерский ансамбль именно театральных артистов…

— Да, это Максим Суханов, Игорь Ясулович, Александр Балуев, Ирина Мазуркевич, Анна Каменкова и другие. Люди с большой буквы. И мы находим общий язык. Так что не понимаю, как можно конфликтовать с артистами. Именно им выходить на сцену. Я могу рассказывать свою историю только посредством талантливых людей — актеров и драматургов. А все эти конфликты — бред. И так у нас в жизни много жесткого. Считаю, что распри в творческой среде — это преступление.

— Когда ждать выхода фильма?

— В апреле в кинопрокат выходит мой фильм «Анна Каренина. Интимный дневник». На октябрь запланированы «Три сестры». Сначала киноверсия, а после — четырехсерийный проект для телевидения. «Блокбастерного» проката у «Трех сестер» не будет. Мы, к сожалению, живем в реалиях американского кино. И Чехов в эти реалии никак не вписывается.

Я же всегда стараюсь делать то, что мне нравится. К примеру, известную пьесу Антона Павловича попытался рассказать под другим углом. Если у него героиням по 20–25 лет, то у меня по 55–60. Это совсем другой градус взаимоотношений.

— И всё же выход Чехова на большие экраны — это шаг вперед. Обычно в кинотеатрах представлены только коммерческие проекты.

— Сегодня я не возлагаю на продюсерское кино никаких надежд, оно себя дискредитировало. Коммерческая составляющая кинематографа — важный акцент, но давайте посчитаем столбиком, сколько потрачено денег на производство, в том числе и государственных, и сколько собрано в прокате? Разница колоссальная.

Невозможно снимать кино ради выгоды, да еще так, чтобы лишать режиссера права высказаться. Если его нет изначально, то и смысла не вижу снимать. У меня нет комплексов: мало зрителей придет на «Трех сестер» или много. Горжусь тем, что у меня есть свой думающий зритель. Я за кино, где актер — это личность, посредством которой я рассказываю историю.

Справка «Известий»

Юрий Грымов — режиссер, сценарист, продюсер, автор пяти полнометражных картин, в числе которых «Коллекционер», «Му-му», «Чужие». Наряду с деятельностью в области кино, телевидения и театра он профессионально занимается фотографией, дизайном и разработкой фирменного стиля. Лауреат премии «Ника» (2007).

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Юрий Грымов: «Распри в творческой среде — это преступление»

Юрий Грымов: «Распри в творческой среде — это преступление»Художественный руководитель театра «Модернъ» — о своем назначении, театральном климате, любимом зрителе и «Трех сестрах»

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