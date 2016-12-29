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Четверг,
29 декабря
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Медведев утвердил список жизненно необходимых лекарств на 2017 год

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что со следующего года перечень ЖНВЛП будет утверждаться по мере появления новых препаратов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новый список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 год.

Данный документ нацелен на то, чтобы контролировать цены на препараты, которые в нем указаны. Таким образом правительство страны обеспечит доступность лекарств из списка для населения.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что со следующего года правительство откажется от утверждения подобного списка на год. 

Она отметила, что по просьбе фармпроизводителей список ЖНВЛП будет утверждаться по мере появления новых лекарственных препаратов.

Голодец также обратила внимание на то, что доля препаратов, которые были произведены в России, в списке ЖНВЛП возросла на 4,8% — с 72 до 76,8%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал газете «Известия», что к 2018 году доля отечественных препаратов ЖНВЛП составит 90%.

Подробнее — в материале «Известий»: 

Россия в 2017 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Медведев утвердил список жизненно необходимых лекарств на 2017 год

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что со следующего года перечень ЖНВЛП будет утверждаться по мере появления новых препаратов

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