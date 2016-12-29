Удмуртия готовится принять международный симпозиум перформанса

В Удмуртии со 2 по 10 января пройдет V международный этнофутуристический симпозиум перформанса и видеоарта. Он называется «Жон-Жон Уддяди».

Как сообщает ИА «Сусанин», местные акционисты ждут коллег из Татарстана, Эстонии и Венгрии.



10 творцов отправятся к одному из центров аутентичной культуры. Куда именно — не сообщается.

Цель их похода — «раскрытие неизведанной табуированной Внутренней Удмуртии». Именно так сказано в сообщении пресс-службы штаба городских проектов ЛИФТ, который является куратором проекта.

Там обещают придерживаться «камерности и сакральности», курса, объявленного основоположниками симпозиума.

Героями работ акционистов станут те, кто не просто чувствует тонкие вибрации, но и способен их проявлять, передает агентство.