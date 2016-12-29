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В Омске осудили мошенников за хищение денег у «Почты России»

За месяц они совершили 145 фиктивных переводов по системе «Форсаж»

В Омске вынесен приговор участникам группы, которые совершили масштабные хищения денег у «Почты России». На всех они получили 14 лет колонии.

По данному делу проходило пятеро подозреваемых. Они обвинялись по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой» и «Покушение на мошенничество». В общей сложности им удалось похитить почти 7 млн рублей.

За месяц им удалось совершить 145 фиктивных переводов по системе «Форсаж». Для этого они украли с почты компьютер со специальной программой в одном из отделений ФГУП «Почта России», передает РИА «Омск-информ».

Через этот компьютер злоумышленники формировали электронные переводы в системе «Форсаж». Их суммы составляли от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. С февраля по март 2016 года они получили по 145 фиктивных переводов в отделениях «Почты России» в Омской и Тюменской областях.

Двое фигурантов были задержали в почтовом отделении при получении очередного перевода.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Омске осудили мошенников за хищение денег у «Почты России»

За месяц они совершили 145 фиктивных переводов по системе «Форсаж»

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