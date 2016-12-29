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Волейболистки казанского «Динамо» в третий раз завоевали Кубок России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки

Волейболистки казанского «Динамо» в четырех сетах обыграли соперниц из московского «Динамо» в финале Кубка России, став обладательницами почетного трофея в третий раз в истории.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-волейболистка казанского «Динамо» Екатерина Гамова призналась, что болела за свою бывшую команду.

«Я очень рада за девочек из казанского «Динамо»! Я их поздравила после матча, очень болела за них. Они победили в финале Кубка за счет игровой дисциплины на площадке, исполнение тактики тренера и общей игры», — цитирует Гамову ИА «Татар-информ».

По ее словам, достичь победы в очередной раз спортсменкам из казанского клуба удалось благодаря игровой дисциплины и четкого выполнения тактических заданий.

«Четвертый сет Казань выиграла со счетом 25:15. Это, конечно, крупный счет для волейбола и матча такого уровня. Сложно понять, с чем связана такая игра московского «Динамо» в четвертой партии. Может быть, какие-то внутренние проблемы», — добавила спортсменка.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Волейболистки казанского «Динамо» в третий раз завоевали Кубок России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки

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