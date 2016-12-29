Путин заявил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии

По словам президента РФ, сирийское правительство подписала соответствующий документ с вооруженной оппозицией
Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.
«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», — сказал глава государства на встрече с главами МИД и Минобороны.
По словам президента РФ, подписаны три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии.
Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня.
Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, сообщил Путин.
Президент отметил, что достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном.
По словам Путина, достигнутые договоренности, «безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития».
«Тем не менее это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах», — подчеркнул Путин.