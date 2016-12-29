Путин заявил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», — сказал глава государства на встрече с главами МИД и Минобороны.

По словам президента РФ, подписаны три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии.

Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня.

Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, сообщил Путин.

Президент отметил, что достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном.

По словам Путина, достигнутые договоренности, «безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития».

«Тем не менее это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах», — подчеркнул Путин.